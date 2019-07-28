  • عاجل:نتيجة تنسيق المرحلة الأولى "علمي علوم": الطب 98.4% والصيدلة 97.8 (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    القمة 118 تنقلات الداخلية فاروق الفيشاوي منتخب شباب اليد تنسيق الجامعات أسعار الذهب أزمة مضيق هرمز الطقس

    تراجع البلطي والمكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

    10:47 ص الأحد 28 يوليه 2019
    تراجع البلطي والمكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

    أسماك

    كتبت- شيرين صلاح:

    تراجع سعر كيلو السمك البلطي، جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الأحد في سوق الجملة بالعبور مقارنة بمستواه أمس السبت، ليتراوح بين 31 و34 جنيها.

    كما انخفض سعر كيلو المكرونة السويسي، جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم بسوق العبور، ليتراوح بين 50 و64 جنيها.

    واستقر سعر كيلو السمك البوري، اليوم، ليتراوح بين 48 و54 جنيها، كما استقر سعر كيلو الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها.

    وسجل سعر كيلو الكابوريا بين 30 و150 جنيها، وسعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 90 و190 جنيها.

    أسعار الأسماك سوق العبور السمك البلطي

    الخبر التالى:

    هبط بـ "التجاري الدولي".. أسعار الدولار في 10 بنوك مع بداية التعاملات
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان