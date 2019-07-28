تراجع البلطي والمكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي، جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الأحد في سوق الجملة بالعبور مقارنة بمستواه أمس السبت، ليتراوح بين 31 و34 جنيها.

كما انخفض سعر كيلو المكرونة السويسي، جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم بسوق العبور، ليتراوح بين 50 و64 جنيها.

واستقر سعر كيلو السمك البوري، اليوم، ليتراوح بين 48 و54 جنيها، كما استقر سعر كيلو الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها.

وسجل سعر كيلو الكابوريا بين 30 و150 جنيها، وسعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 90 و190 جنيها.