"البيئة" تشارك في تجميل مستشفى الناس لجراحة قلب الأطفال بشبرا الخيمة

المالية تفتتح معرض "السلع المعمرة".. وإقبال كبير في اليوم الأول

كتب- محمد نصار:

نفذت وزارة البيئة من خلال الإدارة العامة للجمعيات الأهلية والمشتل المركزي بالوزارة، حملة لتجميل مستشفى الناس لجراحة قلب الأطفال بشبرا الخيمة بحضور النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، وعدد مسئولي الحي بشبرا الخيمة.

وأهدت الوزارة، وفق بيان، اليوم السبت، المستشفى حاويات للمخلفات من أجل الحفاظ على النظافة العامة للمستشفى، كما تم إهداء المستشفى مجموعة من النباتات لتزيين المدخل الرئيسي وعدد من الأشجار التي تمت زراعتها بامتداد سور المستشفى.

ويأتي ذلك استمرارًا لجهود وزارة البيئة في فتح قنوات تواصل بين جميع فئات المجتمع وخاصة الشباب والأطفال لخلق أجيال تعرف جيدًا أهمية حماية البيئة والحفاظ عليها.