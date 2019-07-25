ارتفاع البلطي والبوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي، جنيهين، خلال تعاملات اليوم الخميس في سوق العبور مقارنة بمستواه أمس الأربعاء، ليتراوح بين 33 و37 جنيها.

كما زاد سعر كيلو السمك البوري، جنيهين اليوم في سوق العبور، ليتراوح بين 39 و45 جنيها.

بينما استقر سعر كيلو السبيط والكاليماري، اليوم، بين 90 و190 جنيها، واستقر أيضا سعر كيلو الفليه البلطي بين 30 و90 جنيها.

وبقى سعر كيلو الكابوريا بين 30 و150 جنيها، وتراوح سعر كيلو السمك المكرونة السويسي بين 55 و65 جنيها.