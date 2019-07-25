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    تراجعت بـ"الإسكندرية".. أسعار الدولار في 10 بنوك مع بداية التعاملات

    11:11 ص الخميس 25 يوليه 2019
    تراجعت بـ"الإسكندرية".. أسعار الدولار في 10 بنوك مع بداية التعاملات

    أسعار الدولار في 10 بنوك مع بداية التعاملات

    كتب- مصطفى عيد:

    تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنك الإسكندرية، مع بداية تعاملات اليوم الخميس مقارنة بمستواه مساء أمس الأربعاء، بينما استقر السعر في 9 بنوك أخرى.

    وانخفض سعر العملة الأمريكية قرشين في بنك الإسكندرية إلى 16.54 جنيه للشراء، و16.64 جنيه للبيع.

    بينما استقر سعر الدولار في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والتجاري الدولي، وقناة السويس عند 16.55 جنيه للشراء، و16.65 جنيه للبيع.

    وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنوك التعمير والإسكان، والعربي الأفريقي، وكريدي أجريكول عند 16.56 جنيه للشراء، و16.66 جنيه للبيع.

    وسجل سعر الدولار في بنك البركة عند 16.57 جنيه للشراء، و16.67 جنيه للبيع.

    وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 16.58 جنيه للشراء، و16.67 جنيه للبيع.

    أسعار الدولار أسعار العملات

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