إيني تعلن بدء إنتاج النفط من امتياز مليحة بالصحراء الغربية

كتبت- شيماء حفظي:

أعلنت شركة إيني الإيطالية، اليوم الثلاثاء، بدء الإنتاج من امتياز تنمية جنوب غرب مليحة في الصحراء الغربية المصرية.

وقالت الشركة، في بيان اليوم، إنه يتم إنتاج النفط من خلال بئرين، بطاقة إنتاجية حوالي 5 آلاف برميل يوميا، متوقعة أن يصل الإنتاج إلى 7 آلاف برميل في سبتمبر المقبل.

وتمتلك إيني، من خلال شركتها التابعة أيوك 50% من امتياز منطقة غرب مليحة، فيما تعود الـ 50% الأخرى للهيئة العامة للبترول، وتتولى شركة عجيبة للبترول، عمليات التشغيل والمعالجة.

وتمت اكتشافات نفط جنوب غرب المليحة في عام 2018 ،ومن المخطط حفر آبار استكشافية أخرى على الآفاق القريبة داخل منطقة الاستكشاف، بحسب البيان.

وشركة إيني، موجودة في مصر منذ عام 1954، حيث تعد المنتج الرئيسي بحوالي 350 ألف برميل من المكافئ النفطي في اليوم.، من المتوقع أن يستمر هذا الإنتاج في النمو خلال العام ، وذلك بفضل تكثيف إنتاج حقل ظهر وبدء تشغيل حقول بلطيم الجنوبية الغربية.