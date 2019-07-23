أسعار الذهب تنخفض عاليما بفعل صعود الدولار وجني أرباح

القاهرة- وكالات:

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي ارتفع فيه الدولار وباع بعض المستثمرين المعدن الأصفر لجني الأرباح قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأسبوع القادم، بحسب وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0548 بتوقيت جرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.7% إلى 1415.15 دولار للأوقية، وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.8% إلى 1415.40 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2% إلى أعلى مستوى في أسبوعين تقريبا مما شكل ضغطا على أسعار الذهب إذ يزيد ذلك تكلفة المعدن الثمين على حائزي العملات الأخرى.

وتجاوزت أسعار الذهب لفترة وجيزة مستوى 1450 دولارا للمرة الأولى في أكثر من 6 سنوات الأسبوع الماضي بعد أن عزز جون وليامز رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في نيويورك الآمال في خفض كبير لأسعار الفائدة، وفقا للوكالة.

ولكن وليامز قال إن تعليقاته لم تكن بشأن تحرك فوري في الاجتماع القادم.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة في اجتماعه الذي ينتهي في 31 يوليو الجاري، لكن التوقعات بخفض أكبر بواقع 50 نقطة أساس زادت وانحسرت بسبب إشارات مباينة من صانعي السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.8% إلى 16.21 دولار للأوقية وهبط البلاتين 0.7% إلى 838.50 دولار.