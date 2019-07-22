وفد من 4 دول عربية يزور مركز تقييم القدرات بجهاز التنظيم والإدارة

القاهرة- مصراوي:

استقبل مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وفدا عربيا من أخصائي الموارد البشرية ببرلمانات دول الكويت، والبحرين، وسلطنة عمان والسودان، بحسب بيان من الجهاز اليوم الاثنين.

جاء ذلك على هامش الدورة التدريبية التي ينظمها البرلمان العربي بعنوان "الاتجاهات المعاصرة في إدارة الموارد البشرية والتدريب البرلماني" لمدة أسبوع.

واستمع الوفد لشرح فكرة وآلية عمل المنظومة، ثم إجراء تجربة لكيفية عمل المنظومة بداية من الامتحان وحتى الحصول على النتائج النهائية، بحسب البيان.

وأشاد الوفد بالبنية التحتية المتطورة للمركز، وأيضا آلية العمل المنضبط والمنهجية العلمية التي صممت عليها منظومة التقييم.

ووصف الوفد، المركز بأنه صرح متميز يمكنه الإسهام بقوة في تطوير الجهاز الإداري للوصول إلى اختيار وتقييم عادل للمتقدمين لشغل الوظائف العامة دون وساطة أو محسوبية، بما يكفل تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، بحسب البيان.