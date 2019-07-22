الاستثمار: عقد مؤتمر دولي في قناة السويس بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، إنه سيتم عقد مؤتمر دولي في قناة السويس بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، بحسب بيان من الوزارة اليوم الاثنين.

جاء ذلك خلال لمسؤولي عدد من الوزارات والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية للقناة، مع إيفان سوركوش، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، لبحث المشروعات المستقبلية المنتظر أن يدعمها الاتحاد الأوروبي في مصر بنحو 110 ملايين يورو بقطاعات الطاقة والمياه والتجارة والتنمية المحلية خلال عام 2020.

وقال الفريق مهاب مميش إن الهيئة تعمل دوما على التعاون مع الاتحاد الأوروبي برعاية وزارة الاستثمار، من خلال تقديم الدعم الفني والتمويلي لبعض الدراسات والمشروعات التي تحتاج الهيئة الاقتصادية تنميتها ودعمها.

وأضاف أن التعاون مع الاتحاد الأوروبي يتضمن دعم البنية التحتية، وإجراء دراسات لمخطط عام لبعض المناطق داخل الهيئة الاقتصادية.

وأشار مميش إلى التعاون مع الاتحاد الأوروبي في عمل مخطط عام لمنطقة وادي التكنولوجيا مع التركيز على إنشاء مجمعات صناعية عمودية للصناعات المعتمدة على السيليكون.

وذكر أن الهيئة تعمل فيما يخص بتنفيذ دراسات بيئية متكاملة في مناطق وموانئ الهيئة تتضمن إدارة المخلفات وإعادة التدوير، فضلا عن خطط التدريب.

وقال مميش إن هناك مقترحا يتم دراسته مع الاتحاد الأوروبي فيما يخص بتقديم دعم فني لبناء القدرات داخل الهيئة فيما يخص إدارة شبكات البنية التحتية، في إطار قيام الهيئة الاقتصادية بإنشاء شركة لإدارة شبكات المرافق بالمنطقة الاقتصادية.