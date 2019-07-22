بيان: مستحقات شركات البترول الأجنبية تنخفض لـ 900 مليون دولار بنهاية يونيو

كتب- مصطفى عيد:

قالت وزارة البترول والثروة المعدنية اليوم الاثنين في بيان رسمي إن مستحقات الشركاء الأجانب انخفضت لتصل إلى 900 مليون دولار بنهاية يونيه 2019.

وأضافت أن هذا التراجع ساهم بشكل كبير في فتح شهية الشركات العالمية للعمل في مصر وسرعة انجاز المشروعات وضخ استثمارات جديدة فضلاً عن دخول شركات عالمية جديدة للعمل بقطاع البترول.

جاء ذلك خلال احتفال اندماج بين شركتي ديا ووينترشال الألمانيتين لينبثق منهما شركة "وينترشال ديا" بحضور ماريو ميرين رئيس الشركة وسامح صبري المدير التنفيذي للشركة في مصر وعدد من قيادات وزارة البترول وهيئة البترول والشركات القابضة ورؤساء شركات البترول المصرية والعالمية العاملة في مصر.

وقالت الوزارة إن الاندماج بين الشركتين نتج عنه شركة وينترشال ديا لتصبح أحد أكبر الشركات في أوروبا العاملة في مجال البحث والاستكشاف وأن استمرارها للعمل في مصر يعكس نظرتها الايجابية لمناخ الاستثمار.

وبحسب الوزارة فإن الشركة تستهدف ضخ استثمارات في مصر بقيمة حوالي 800 مليون دولار خلال العامين الحالي والقادم.

ونقل البيان عن ماريو ميرين، رئيس شركة وينترشال ديا قوله إن هذا الاندماج يعكس ثقة الشركة في قطاع البترول المصري والفرص الاستثمارية المتاحة.

وأضاف أن الشركة أعدت خطط كبيرة لتوسيع نطاق أعمالها في مصر وتستهدف الوصول بإنتاجها إلى حوالي 800 ألف برميل مكافئ يومياً من الزيت الخام والغاز.

وأشاد ميرين بما شهدته صناعة البترول المصرية من تغيرات جذرية وتحسن كبير في مناخ الاستثمار وتحقيق نتائج إيجابية في مختلف الأنشطة البترولية، بحسب البيان.

وأشار ميرين إلى الجهود المصرية لإنشاء منتدى غاز شرق المتوسط والمكاسب التي ستتحقق منه على المستويين التجاري والسياسي.

وقال إن احتياجات دول الاتحاد الأوروبي تبلغ حوالي 400 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي وتمثل سوقًا كبيرًا لمصر ودول المنطقة التي تتمتع باحتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعي وأن مصر مؤهلة كليًا لتلعب دور المركز المحوري للغاز بشرق المتوسط لما تمتلكه من بنية تحتية قوية وموقع جغرافي مميز.

وقال سامح صبري، المدير التنفيذي للشركة في مصر، إن ديا تمتلك تاريخًا طويلًا مع مصر وشراكة ممتدة لنحو 45 عامًا وأن اندماج الشركتين جاء بهدف توسيع نطاق أعمالها في مصر بمقدار ثلاثة أضعاف وضخ استثمارات كبيرة في صناعة البترول المصرية.