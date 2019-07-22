ارتفع بـ"الإسكندرية".. أسعار الدولار في 10 بنوك مع بداية التعاملات

كتب- مصطفى عيد:

ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنك الإسكندرية مع بداية تعاملات اليوم الاثنين مقارنة بمستواه مساء أمس الأحد، بينما استقر السعر في 9 بنوك أخرى.

وارتفع سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في بنك الإسكندرية إلى 16.56 جنيه للشراء، و16.66 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والتجاري الدولي، والتعمير والإسكان، والعربي الأفريقي عند 16.56 جنيه للشراء، و16.66 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية في بنوك البركة، وقناة السويس، وكريدي أجريكول 16.57 جنيه للشراء، و16.67 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 16.58 جنيه للشراء، و16.67 جنيه للبيع.