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    الاستثمار تعفي الشركات الكبرى من المعاينات الميدانية لتسهيل الإجراءات

    11:45 ص الأحد 21 يوليو 2019
    الاستثمار تعفي الشركات الكبرى من المعاينات الميدانية لتسهيل الإجراءات

    وزارة الاستثمار والتعاون الدولي

    كتب- مصطفى عيد:

    أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، قرارًا بالاكتفاء بإجراءات الفحص المستندي والمكتبي دون إجراء معاينات ميدانية للشركات التي تتقدم بطلبات الحصول على تراخيص عمل أو إقامات، إذا كان رأسمال الشركة المدفوع 100 مليون جنيه أو أكثر.

    وقالت الهيئة في بيان اليوم الأحد أن هذا القرار يأتي بغرض تسهيل إجراءات عمل لجان الموقف التنفيذي للشركات.

    واشترط القرار التزام الشركات بتقديم القوائم المالية لمدة 3 سنوات على الأقل، مُعتمدة من مراقب الحسابات والجمعية العمومية، ولا يسري ذلك على الشركات حديثة التأسيس، وفقا للبيان.

    كما ستلتزم الشركات بتقديم المستندات الدالة على الجدية للجنة المُشكلة لتحديد الموقف التنفيذي، وذلك بعد سداد الرسوم المُقررة، بحسب القرار.

    الهيئة العامة للاستثمار الجمعية العمومية

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