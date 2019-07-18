المالية: مصر تتسلم الدفعة الأخيرة من قرض صندوق النقد نهاية الأسبوع المقبل

كتب- أحمد السيد:

قال مصدر مسؤول في وزارة المالية، لمصراوي، إنه من المتوقع أن تحصل مصر على الدفعة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي، "نهاية الأسبوع المقبل، أو بداية الأسبوع الأخير من الشهر الحالي على أقصي تقدير".

وأدرج صندوق النقد الدولي مصر على جدول اجتماعات مجلسه التنفيذي يوم الأربعاء المقبل الموافق 24 يوليو، وذلك لمناقشة المراجعة الخامسة والأخيرة للاقتصاد المصري، والتصويت على صرف الشريحة السادسة والأخيرة من القرض بقيمة ملياري دولار.

واتفقت مصر مع صندوق النقد في نوفمبر 2016 على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار، مدته 3 سنوات، مرتبط بإصلاحات واسعة في السياسة المالية.

وكان وزير المالية، أشار خلال الشهر الماضي، إلى أن الوزارة تستهدف توقيع اتفاق جديد بدون قروض مع صندوق النقد الدولي بحلول أكتوبر المقبل، ليحل محل الاتفاق الحالي، مشيرا إلي أن المسئولين بـوزارة المالية يستكشفون برامج صندوق النقد المختلفة التي تنطبق على مصر بعد انتهاء الاتفاق الجاري بنهاية الشهر الحالي.

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