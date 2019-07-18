أسعار الذهب ترتفع في السوق المحلي.. والجرام يقفز 5 جنيهات

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الجرام الذهب في مصر، بنحو 5 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستواه أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب، بغرفة القاهرة التجارية، إن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع إلى 656 جنيها اليوم، مقابل 651 جنيها خلال تعاملات الأمس.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 562 جنيها، وسعر الجرام عيار 24 إلى 621 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5248 جنيها.

وبحسب بيانات وكالة بلومبرج، انخفضت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم، وذلك بعد ارتفاعها أمس بنحو 1.45%، حيث شهد سعر الأوقية اليوم انخفاضا بنحو 6.50 دولار بنسبة 0.46% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، ليسجل 1420.07 دولار في الساعة الثانية عشر و50 دقيقة ظهرا بتوقيت القاهرة.