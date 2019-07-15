عملة "بتكوين" تهبط أكثر من 10% مع تزايد التدقيق بشأن العملات المشفرة

القاهرة- وكالات:

هوت عملة بتكوين أكثر من 10% إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين حيث تزايدت المخاوف من حملة على العملات المشفرة على خلفية التدقيق المتزايد بشأن عملة ليبرا الرقمية التي تخطط فيسبوك لإطلاقها، بحسب وكالة رويترز.

وهبطت بتكوين 11.1%، الجمعة الماضية، لتصل إلى 9855 دولارا في وقت مبكر من اليوم الاثنين، وهو أدنى مستوى لها منذ الثاني من يوليو الجاري.

وانخفضت العملة المشفرة الأصلية بنسبة 10.4%، الأحد الماضي فقط، وهو ثاني أكبر انخفاض يومي هذا العام.

وارتفعت في أحدث سعر لها 0.5% إلى عشرة آلاف و245 دولارا.

ودعا السياسيون وهيئات الرقابة المالية في أنحاء العالم إلى التدقيق بخصوص عملة ليبرا في ظل مخاوف تتراوح بين حماية المستهلك والخصوصية والمخاطر التنظيمية المحتملة بالنظر إلى الانتشار العالمي لعملاق وسائل التواصل الاجتماعي، وفقا للوكالة.

وانتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عملتي بتكوين وليبرا وغيرهما من العملات المشفرة الأسبوع الماضي، مطالبا الشركات بالسعي إلى وضع ميثاق مصرفي وإخضاع نفسها للوائح التنظيمية الأمريكية والعالمية إذا أرادت أن "تصبح بنكا".

وتراجعت بتكوين، التي لم تتأثر في البداية بتغريدة ترامب، بعدما دعا جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي لتعليق مشروع فيسبوك لحين معالجة شتى المخاوف بداية من الخصوصية وحتى غسل الأموال.

وارتفعت عملة بتكوين بنسبة 55% تقريبا في 9 أيام بعد أن كشفت فسيبوك عن خططها لإطلاق ليبرا في 18 يونيو الماضي، مسجلة أعلى مستوى لها في 18 شهرا لتبلغ حوالي 14 ألف دولار.

وعزز المشروع الآمال بين بعض المستثمرين بإمكانية أن تحظى العملات المشفرة بقبول أوسع.