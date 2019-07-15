أسعار الدولار تتراجع في بنكي الإسكندرية وقناة السويس مع بداية التعاملات

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه قرشا واحدا، في بنكي قناة السويس والإسكندرية، مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس، فيما استقر السعر في 8 بنوك أخري.

وتراجع سعر الدولار في بنك قناة السويس، قرشا واحدا، إلى 16.55 جنيه للشراء، و16.65 جنيه للبيع.

وتراجع سعر العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية، قرشا واحدا، إلى 16.54 جنيه للشراء، و16.64 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري ومصر، عند 16.56 جنيه للشراء، و16.66 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في البنك التجاري الدولي عند 16.54 جنيه للشراء، و16.64 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 16.58 جنيه للشراء، و16.68 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتًا في بنكي البركة وكريدي أجريكول، عند 16.57 جنيه للشراء، و16.67 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنكي التعمير والإسكان، والعربي الأفريقي عند 16.56 جنيه للشراء، و16.66 جنيه للبيع.