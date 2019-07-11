5 جنيهات لكيلو البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور، خلال تعاملات اليوم الخميس، عند نفس مستوياتها أمس.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 1.5 جنيه و4 جنيهات، والبطاطس بين 3.8 و5 جنيهات، والبصل بين 2.54 و3.5 جنيه.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.

البطاطس بين 3.8 و5 جنيهات.

البصل بين 2.54 و3.5 جنيه.

الكوسة بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

الفاصوليا بين 8 جنيهات و12 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 و2.5 جنيه.

البامية بين 11 و17 جنيها.

القلقاس بين 5 و9 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

الليمون البلدي بين 15 و30 جنيها.

الكانتالوب بين 2 و4.5 جنيه.

العنب البناتي الأصفر بين 4 و7 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 4 و10 جنيهات.

البطيخ (4 : 6 كيلو جرامات) بين 10 جنيهات و15 جنيها.

الخوخ البلدي العريشي بين 4 و10 جنيهات.

المانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات.

المانجو العويس بين 20 و30 جنيها.

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