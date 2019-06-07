الاتصالات تبحث تأسيس فرع إقليمي لشركة NEC اليابانية بمصر

كتب- محمد علاء الدين:

بحث وفد من وزارة الاتصالات مع توشيا ماتسوكي نائب الرئيس التنفيذي لشركة إن إي سي NEC ؛ إمكانية تأسيس فرع إقليمي للشركة في مصر يخدم مناطق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، بحسب بيان من الوزارة اليوم الجمعة.

كما بحث اللقاء الذي جاء على هامش المشاركة في اجتماع مجموعة الـ20 الوزاري للاقتصاد الرقمي باليابان؛ إمكانية إنشاء مركز للبحوث والتطوير للشركة في مصر على غرار مثيله التابع للشركة في أوروبا لتطوير منتجاتها التي تركز على تطوير الأنظمة المدمجة، والبيانات العملاقة، والحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، والأمن السيبراني، وعلوم البيانات.

وشركة NEC هي شركة يابانية متعددة الجنسيات تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات وتقنيات الشبكات، وتتمتع بخبرة تزيد عن 100 عام في مجال الابتكار التكنولوجي.

وأضاف البيان، أن اللقاء شهد استعراض إمكانية تنفيذ مشروعات بحث وتطوير مشتركة في مصر بالتعاون مع مختلف الوزارات لإيجاد الحلول التكنولوجية في قطاعات مختلفة ومنها الزراعة والنقل، بالإضافة الى التعاون في مجال الدعم الفني لتكنولوجيا المعلومات، والتعاون المتبادل في بناء القدرات للشباب المصري في مجالات تكنولوجية متخصصة بما في ذلك الحوسبة السحابية، والبيانات العملاقة والذكاء الاصطناعي.

كما التقى الوفد نويوشي تاكاتسونا نائب الرئيس التنفيذي لشركة فوجيستو Fujitsu؛ وبحث سبل الاستفادة من خبرات الشركة في انشاء مركز إقليمي للتميز في مصر ومعمل للبحث والتطوير والدعم الفني لتكنولوجيا المعلومات يخدم منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا ويركز على مجالات الحوسبة السحابية، وانترنت الأشياء، والأمن السيبراني، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، كما تم استعراض اوجه التعاون في مجال بناء القدرات.

وشركة فوجيتسو هي شركة يابانية متخصصة في صناعة الحواسيب العملاقة والشخصية والخوادم وتقنية الاتصالات.