قطاع الأعمال تطلق مؤتمر جسور التجارة الخارجية الثلاثاء المقبل

كتبت- شيماء- حفظي:

قالت وزارة قطاع الأعمال العام، في بيان لها اليوم الأحد، إنها ستطلق مؤتمر "جسور التجارة الخارجية لأسواق شرق ووسط أفريقيا" الثلاثاء المقبل، والذي تنظمه الوزارة للمصدرين والمستوردين بالتعاون مع الشركة القابضة للنقل البحري والبري والشركة القابضة للتأمين التابعتين لها.

وأضافت الوزارة، أنه سيتم خلال المؤتمر عرض خدمات جسر التجارة الخارجية المقرر تدشينه في أكتوبر المقبل بين ميناء العين السخنة وشرق أفريقيا، لفتح أسواق جديدة للتجارة الخارجية.

ويشهد المؤتمر إطلاق تطبيق إلكتروني باسم "جسور" لخدمات التجارة الخارجية، والذي يتضمن تسجيل بيانات العملاء وكافة البيانات الخاصة بالشحنات من تفاصيل الحمولة والشحن والنولون والوجهة المقررة ووسائل الاتصال المختلفة.

ويعقد المؤتمر بالشراكة مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية والعديد من المجالس التصديرية وجمعيات رجال الأعمال.