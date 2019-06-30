1121 مرشحا لـ 65 وظيفة بالمحليات.. و"التنظيم والإدارة" يبدأ التقييم

صالح الشيخ: أخطر جزء في مرحلة الإصلاح الإداري هو استعجال نتائجه

القاهرة- مصراوي:

قال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في بيان اليوم الأحد، إن عدد المتقدمين للوظائف القيادية على المستوى المحلي بلغ 1121 مرشحا يتنافسون على شغل 65 وظيفة قيادية.

وأضاف الجهاز أن عقد الاختبارات يأتي في إطار التنسيق والتعاون الكامل بين وزارة التنمية المحلية، وجهاز التنظيم والإدارة برئاسة صالح الشيخ.

وذكر الجهاز أنه عقد اختبارات للمتقدمين لشغل الوظائف القيادية على المستوى المحلي، وذلك باستخدام منظومة تقييم القدرات والمسابقات التي أنشأها الجهاز.

وتفقد عصام شعث أمين عام الإدارة المحلية لجان التقييم واستمع لشرح متكامل عن المنظومة، ووصفها بالمتميزة التي توفر الوقت والجهد وتعلي مبدأ تكافؤ الفرص، بحسب البيان.

وكان الجهاز أجرى تقييما من قبل للمتقدمين لشغل وظائف قيادية بديوان عام وزارة التنمية المحلية، وأبدى مسئولو الوزارة إعجابهم بالمنظومة والتى تتميز بالنزاهة والشفافية والعدالة وعدم وجود أي تدخل بشري، وفقا للبيان.

وقامت الوزارة بمخاطبة الجهاز مجددا لتقييم المتقدمين للوظائف القيادية بالوحدات المحلية على مستوى الجمهورية، بحسب ما قاله الجهاز.

وتشمل الوظائف القيادية على المستوى المحلي وظائف كل من سكرتيري عموم، وسكرتيري عموم مساعدين، ورؤساء وأحياء ومدن ومراكز.