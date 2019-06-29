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    البلطي عند 35 جنيها.. أسعار السمك في سوق الجملة

    11:32 ص السبت 29 يونيو 2019
    البلطي عند 35 جنيها.. أسعار السمك في سوق الجملة

    أسعار السمك

    كتبت- دينا خالد:

    استقر سعر كيلو السمك البلطي الجملة، اليوم ليتراوح بين 32 و35 جنيها بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

    وبقى سعر كيلو الكابوريا اليوم مستقرا 30 و150 جنيها، وارتفع سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 90 جنيهًا و190 جنيها.

    واستقر سعر كيلو الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيهًا، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

    وسجل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي بين 50 و66 جنيهًا، وفقًا لأسعار الموقع.

    واستقر سعر كيلو السمك البوري ليتراوح اليوم بين 40 و46 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

    أسعار السمك السمك البلطي الكابوريا السبيط

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