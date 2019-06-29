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    الطماطم عند 4 جنيهات.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق الجملة اليوم

    11:14 ص السبت 29 يونيو 2019
    الطماطم عند 4 جنيهات.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق الجملة اليوم

    طماطم

    كتبت- دينا خالد:

    استقرت أسعار عدد من أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم السبت مقارنة بأسعار الأمس.

    وسجل سعر كيلو الطماطم بين 1.5 جنيه و4 جنيهات، والبطاطس بين 3 و4 جنيهات، والبصل بين 2.5 و3.5 جنيه.

    ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

    أسعار الخضروات:

    الطماطم بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.

    البطاطس بين 3 و4 جنيهات.

    البصل بين 2.5 و3.5 جنيه.

    الكوسة بين 1.5 و2.5 جنيه.

    الفاصوليا بين 5 و9 جنيهات.

    الباذنجان البلدي بين 1.5 و3 جنيهات.

    الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4 جنيهات.

    الفلفل الحامي البلدي بين 2 و5 جنيهات.

    الملوخية بين 2 و 4 جنيهات.

    الخيار البلدي بين 1.5 و 2.5 جنيه.

    البامية بين 9 جنيهات و15 جنيها.

    القلقاس بين 5 و9 جنيهات.

    أسعار الفاكهة:

    الليمون البلدي بين 20 و30 جنيه.

    كانتالوب بين 2 و4.5 جنيه.

    بطيخ (4 : 6 كيلو جرامات) بين 12 و18 جنيها.

    خوخ بلدي عريشي بين 3 و9 جنيهات.

    مانجو بلدي بين 5 و10 جنيهات.

    مانجو عويس 20 و30 جنيها.

    أسعار الخضر والفاكهة سوق العبور الطماطم البطاطس

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