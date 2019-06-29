الطماطم عند 4 جنيهات.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق الجملة اليوم
كتبت- دينا خالد:
استقرت أسعار عدد من أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم السبت مقارنة بأسعار الأمس.
وسجل سعر كيلو الطماطم بين 1.5 جنيه و4 جنيهات، والبطاطس بين 3 و4 جنيهات، والبصل بين 2.5 و3.5 جنيه.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.
البطاطس بين 3 و4 جنيهات.
البصل بين 2.5 و3.5 جنيه.
الكوسة بين 1.5 و2.5 جنيه.
الفاصوليا بين 5 و9 جنيهات.
الباذنجان البلدي بين 1.5 و3 جنيهات.
الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي بين 2 و5 جنيهات.
الملوخية بين 2 و 4 جنيهات.
الخيار البلدي بين 1.5 و 2.5 جنيه.
البامية بين 9 جنيهات و15 جنيها.
القلقاس بين 5 و9 جنيهات.
أسعار الفاكهة:
الليمون البلدي بين 20 و30 جنيه.
كانتالوب بين 2 و4.5 جنيه.
بطيخ (4 : 6 كيلو جرامات) بين 12 و18 جنيها.
خوخ بلدي عريشي بين 3 و9 جنيهات.
مانجو بلدي بين 5 و10 جنيهات.
مانجو عويس 20 و30 جنيها.
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