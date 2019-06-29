الطماطم عند 4 جنيهات.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق الجملة اليوم

كتبت- دينا خالد:

استقرت أسعار عدد من أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم السبت مقارنة بأسعار الأمس.

وسجل سعر كيلو الطماطم بين 1.5 جنيه و4 جنيهات، والبطاطس بين 3 و4 جنيهات، والبصل بين 2.5 و3.5 جنيه.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.

البطاطس بين 3 و4 جنيهات.

البصل بين 2.5 و3.5 جنيه.

الكوسة بين 1.5 و2.5 جنيه.

الفاصوليا بين 5 و9 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و3 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 و5 جنيهات.

الملوخية بين 2 و 4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.5 و 2.5 جنيه.

البامية بين 9 جنيهات و15 جنيها.

القلقاس بين 5 و9 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

الليمون البلدي بين 20 و30 جنيه.

كانتالوب بين 2 و4.5 جنيه.

بطيخ (4 : 6 كيلو جرامات) بين 12 و18 جنيها.

خوخ بلدي عريشي بين 3 و9 جنيهات.

مانجو بلدي بين 5 و10 جنيهات.

مانجو عويس 20 و30 جنيها.