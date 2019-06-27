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    قطاع الأعمال تبحث التعاون مع الإنتاج الحربي لتصنيع سيارات كهربائية

    11:48 ص الخميس 27 يونيو 2019
    قطاع الأعمال تبحث التعاون مع الإنتاج الحربي لتصنيع سيارات كهربائية

    سيارات كهربائية

    كتبت- شيماء حفظي:

    بحثت وزارتا قطاع الأعمال العام والإنتاج الحربي التعاون في مجال تصنيع السيارات الكهربائية، وإقامة المرحلة الأولى لمجمع إنتاج الخلايا الشمسية بالتعاون مع شركة السبائك الحديدية، بحسب بيان من قطاع الأعمال العام اليوم الخميس.

    وقالت وزارة قطاع الأعمال العام، في البيان، إنه تم استعراض الدراسة الخاصة بتصنيع السيارات الكهربائية في مصر والتي تم إعدادها بواسطة اللجنة المشكلة من ممثلي الوزارات والجهات المعنية وإمكانية التعاون بين شركات الإنتاج الحربي وشركات قطاع الأعمال العام للتصنيع المشترك.

    وأضافت أنه تم التأكيد على ضرورة مواكبة التطور التكنولوجي، وتصنيع السيارات التي تعمل بالكهرباء والعمل على نقل وتوطين تكنولوجيا هذه الصناعة بمصر حتى تصبح مركزًا إقليميًا لصناعة السيارات الكهربائية وتصديرها إلى الدول العربية والأفريقية.

    وبحسب البيان، سيتم استغلال إمكانيات شركة السبائك الحديدية، التابعة للوزارة، في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إنتاج ألواح الطاقة الشمسية بدءً من الرمال والمزمع تنفيذه بواسطة وزارة الإنتاج الحربي بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في مجال إنتاج ألواح الطاقة الشمسية لتوطين هذه الصناعة بمصر.

    ومن المخطط أن يتم تنفيذ هذا المشروع على مراحل بداية من استخلاص الكوارتز المصرى النقى مرورًا بتصنيع السليكون المعدني والبولي سليكون وصولاً إلى تصنيع خلايا وألواح الطاقة الشمسية، بحسب البيان.

    وقالت الوزارة، إن هناك شركتان تابعتان للوزارة هما ( شركة النصر للسيارات والشركة الهندسية للسيارات ) ومخطط مشاركتهما في أعمال التصنيع المشترك للسيارات الكهربائية ( الميكروباص 14 راكب – المينى باص 32 راكب – الاتوبيسات) بالتعاون مع شركات وزارة الإنتاج الحربى وإحدى الشركات العالمية العاملة في هذا المجال.

    السيارات الكهربائية وزارة قطاع الأعمال العام وزارة الإنتاج الحربي شركة السبائك الحديدية،

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