أسعار الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية التعاملات

كتب- مصطفى عيد:

استقر سعر الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الخميس مقارنة بمستواه مساء أمس الأربعاء.

واستقر سعر صرف العملة الأمريكية في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والتعمير والإسكان، والعربي الأفريقي، والإسكندرية، وكريدي أجريكول، عند 16.65 جنيه للشراء، و16.75 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على سعره في بنكي التجاري الدولي، وقناة السويس عند 16.64 جنيه للشراء، و16.74 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك البركة عند 16.66 جنيه للشراء، و16.76 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية مستقرا في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.67 جنيه للشراء، و16.76 جنيه للبيع.