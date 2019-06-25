صالح الشيخ: أخطر جزء في الإصلاح الإداري استعجال نتائجه

كتب- مصطفى علي:

أكد الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن أخطر جزء في مرحلة الإصلاح الإداري استعجال نتائجه، لأن الإصلاح يحتاج إلى وقت وصبر، فمثلا في الفلبين استغرق الإصلاح 10 سنوات، ولدى مصر رؤية وأهداف تطمح لتحقيقها، وتنفذ الحكومة الإصلاح عبر عدة محاور منها محور الإصلاح التشريعي، محور التطوير المؤسسي، محور التدريب وبناء القدرات، محور بناء وتكامل قواعد البيانات، محور تحسين الخدمات.

واستعرض الشيخ، خلال مؤتمر نظمته وزارة التخطيط اليوم بأحد فنادق القاهرة، اليوم الثلاثاء، المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونيا، وأجرت وزارة التخطيط والجهاز عملية التحديث بهدف إلى الوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة للعاملين بالدولة، ووضع خريطة للطاقات البشرية الموجودة بالجهاز الإداري وفقا لعدة عوامل منها السن والمؤهلات والتخصصات والنوع ، كما تهدف أيضا إلى المساهمة في رسم سياسات دقيقة حول الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية المتاحة بالجهاز الإدارى ، إلى جانب ربط قاعدة بيانات العاملين بقواعد البيانات الأخرى المتاحة بالمحول الرقمي لترشيد السياسات الخاصة بالإصلاح الإدارى، كقواعد بيانات المواليد والوفيات والدفع الاليكتروني والتأمينات الاجتماعية .

وفي رد على سؤال بشأن ما منحه قانون الخدمة المدنية للمرأة، أوضح الدكتور صالح الشيخ أن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 أعطى للمرأة حقوقًا ومزايا كثيرة ومنها أن منها 4 شهور كإجازة رضاعة بدلا من 3 أشهر في القانون السابق، إلى حقها في الحصول على عامين رعاية طفل في أي وقت وليس عقب إجازة الوضع مباشرة، إلى جانب منحها ساعة إذا كان طفلها في مرحلة الرضاعة.