الرقابة المالية تصدر قرارا لتيسير إجراءات تأسيس الشركات القابضة

كتب- مصطفى عيد:

أصدر محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، قرارا باستثناء الشركات القابضة التي تباشر نشاط تأسيس أو الاشتراك في تأسيس الشركات أو في زيادة رؤوس أموالها، وفقا لمتطلبات قانون سوق رأس المال الواردة والقرارات الصادرة نفاذا له، من التقيد بشروط هيكل الملكية الواجب توافرها في الشركات عند التأسيس والترخيص من الهيئة.

وقال عمران في بينا للهيئة اليوم الثلاثاء، إن القرار رقم 74 لسنة 2019 يأتي تقديرا "للدور الفعال الذي تقوم به الشركات القابضة في تأسيس الشركات الجديدة وزيادة رؤوس أموالها بما يسهم في زيادة النشاط الاقتصادي"، وتيسيرا على تلك الشركات لتمكينها من تحقيق أهدافها.

وأضاف أن القرار جاء وفقا لموافقة مجلس إدارة الهيئة في جلسته نهاية الأسبوع الماضي على منح الشركات القابضة تيسيرا في إجراءات تأسيسها.

وذكر عمران أن ذلك يأتي "نظرا للدور الفعال الذي تزاوله (الشركات القابضة) في تأسيس الشركات الجديدة وزيادة رؤوس أموالها، بما يتيح المجال لتوفير فرص عمل جديدة والمساهمة في زيادة الإنتاج السلعى والخدمي الأمر الذى ينعكس بدوره على تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي".

وأوضح رئيس الهيئة أن القرار رقم 74 لسنة 2019 يسهم في تنفيذ خطة التنمية المستدامة رؤية "مصر 2030"، لما تلعبه الشركات القابضة من دور فعال في زيادة الاستثمار المباشر.