ارتفاع البلطي والبوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البوري جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الأحد مقارنة بأسعار الأمس، ليتراوح بين 33 و36 جنيها، كما ارتفع سعر كيلو السمك البوري 3 جنيهات، ليتراوح بين 40 و46 جنيها.

وزاد سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات، ليتراوح بين 55 و65 جنيهًا، كما زاد سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و150 جنيها.

وارتفع سعر كيلو السبيط والكاليماري 10 جنيهات، ليتراوح بين 90 و190 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

واستقر سعر كيلو الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و90 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.