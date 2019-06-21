زيادة السويسي وتراجع البلطي.. أسعار السمك الجملة في أسبوع

القاهرة – مصراوي:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي خلال تعاملات الأسبوع الماضي بسوق العبور، فيما ارتفع سعر المكرونة السويسي مقارنة بأسعار الجمعة الماضي.

وتراجع سعر كيلو السمك البلطي الجملة، اليوم الجمعة جنيهين مقارنة بأسعار الجمعة الماضي، ليتراوح اليوم بين 33 و36 جنيها بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

وهبط سعر كيلو الفليه البلطي 5 جنيهات ليتراوح بين 30 و90 جنيهًا، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي بنحو 5 جنيهات ليتراوح بين 55 و65 جنيهًا، وفقًا لأسعار الموقع.

واستقر سعر كيلو السمك البوري جينها، ليتراوح اليوم بين 40 و46 جنيها، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

واستقر سعر كيلو الكابوريا اليوم بين 30 و140 جنيها، واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 90 جنيهًا و180 جنيه