الاستثمار: مصر تسعى لنقل تجربتها في مجال الاستثمار إلى دول أفريقيا

كتب- مصطفى عيد:

شارك وفد من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، في جلسة رفيعة المستوى حول الخطوات المستقبلية للتجارة والاستثمارات بين أمريكا وأفريقيا، وذلك ضمن فاعليات الدورة الثانية عشر لقمة الأعمال الأمريكية الأفريقية في العاصمة الموزمبيقية "مابوتو".

وبحسب بيان من وزارة الاستثمار، ذكر وفد الوزارة، خلال الجلسة، أن مصر تسعى لنقل تجربتها وخبراتها في مجالات الاستثمار والتنمية إلى باقي دول القارة، وأنها تمد يدها إلى باقي دول القارة لتحقيق مزيد من التكامل وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات المشتركة.

وقال إن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم كل الجهود لتسهيل التعاون التجاري والاستثماري بين الدول الأفريقية وبعضها، وتعزيز العلاقات الأفريقية مع المجتمع الاستثماري الدولي، خاصة مع ترأس مصر للاتحاد الأفريقي.

وأضاف وفد الوزارة أن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي هذا العام توفر فرصة جيدة لمزيد من الشراكة الأمريكية الأفريقية من أجل خدمة أهداف التنمية وأبناء القارة اقتصاديا واجتماعيا.

وأشار إلى أن توحيد جهود الدول الأفريقية سيحقق طفرات في حصة القارة من الاقتصاد العالمي، ويعزز موقف أفريقيا التفاوضي مع الشركاء التجاريين والمؤسسات الاقتصادية العالمية.

وأوضح وفد الوزارة أن هذه الدورة من قمة الأعمال الأمريكية الأفريقية لها أهمية خاصة، لأنها تأتي تزامنًا مع بدء تطبيق المرحلة الأولى من اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية في 30 مايو الماضي، ما يعني أن أسواق القارة أصبحت أكثر انفتاحًا وتكاملًا، وأصبح من السهل أن تصبح دول القارة واقتصاداتها جزءا من سلسلة القيمة المضافة العالمية.

وذكر أن ذلك ضاعف الفرص الاستثمارية المتاحة للتدفقات النقدية من الولايات المتحدة، خاصة مع الاهتمام المتزايد من قبل الولايات المتحدة بالقارة، مشيرا إلى أن الحضور الكبير من الجانبين الأمريكي والأفريقي اليوم هو تجديد للالتزام الأمريكي الأفريقي بتنمية اقتصاد القارة.

وأشاد المشاركون في الجلسة، بالدور الذي يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال رئاسته للاتحاد الأفريقي في تحقيق التنمية بالقارة، والعمل على خلق مناطق اقتصادية مُتكاملة وجاذبة في أنحاء القارة لتوظيف الأيدي العاملة والعقول الأفريقية.

وأشاروا إلى أن الرئيس يعمل أيضا على زيادة التعاون الفني مع دول القارة في مجالات الاستثمار في رأس المال البشري، والتحول الرقمي، وإدارة التمويلات الدولية، والحوكمة ونظم المتابعة والتقييم.

ويمثل وفد وزارة الاستثمار مصر في هذه القمة، والتي يشارك فيها 11 رئيس دولة، و70 وزيرا من أفريقيا والولايات المتحدة.

وشارك فى الجلسة سليمان ديرشوبة وزير التجارة والصناعة والصناعات الصغيرة والمتوسطة بكوت دي فوار، وجوقر قان وزير التجارة الأنجولي، وريتشارد سيزيبيرا وزير الخارجية الرواندي، وروبرت أهومكا ليندساي نائب وزير التجارة والصناعة الغاني، وكونستانس هاملتون مساعد الممثل التجاري للولايات المتحدة.