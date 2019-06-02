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    هيئة الاستثمار تلزم شركات المناطق الحرة بتحديث بياناتها قبل نهاية يوليو

    12:03 م الأحد 02 يونيو 2019
    هيئة الاستثمار تلزم شركات المناطق الحرة بتحديث بياناتها قبل نهاية يوليو

    وزارة الاستثمار

    كتب- مصطفى عيد:

    قالت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في بيان اليوم الأحد، إنها أصدرت قرارًا بإلزام الشركات بالمناطق الحرة بتحديث بياناتها بحد أقصى 31 يوليوم المقبل.

    وأضافت الهيئة أن القرار رقم 598 لسنة 2019تضمن التزام الشركات المرخص لها بالعمل بنظام المناطق الحرة بتقديم البيانات المشار إليها بالقرار رقم 768 لسنة 2018، لإدارة المنطقة التابع لها المشروع بحد أقصى 31 يوليو 2019، في صورة نسخة مطبوعة وأخرى إلكترونية "CD" معتمد من الممثل القانوني للشركة.

    وأشارت الهيئة إلى أن هذا القرار يأتي في إطار جهود وزارة الاستثمار والتعاون الدولي للتيسير على المستثمرين، وسعي الهيئة للعمل على تبسيط الإجراءات على المستثمرين وتقديم خدمات متميزة، وفقا للبيان.

    وزارة الاستثمار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المناطق الحرة

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