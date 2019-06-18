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    "الاستثمار": إيقاف قرارات جمعيات الشركات بالبورصة اختصاص الرقابة المالية

    03:02 م الثلاثاء 18 يونيو 2019
    "الاستثمار": إيقاف قرارات جمعيات الشركات بالبورصة اختصاص الرقابة المالية

    وزارة الاستثمار والتعاون الدولي

    كتب- مصطفى عيد:

    قالت هيئة الاستثمار، في بيان اليوم الثلاثاء، إنها أصدرت، أمس الاثنين، الكتاب الدوري رقم 36 لسنة 2019، الخاص بضوابط إيقاف قرارات الجمعية العامة للشركات المقيدة بالبورصة.

    وأضافت أن القرار ينص على أن النظر في إيقاف قرارات الجمعية العامة للشركات المقيدة بالبورصة هو اختصاص أصيل للهيئة العامة للرقابة المالية.

    وذكرت هيئة الاستثمار أن إصدار الكتاب الدوري يأتي في إطار جهود وزارة الاستثمار والتعاون الدولي للتيسير علي المستثمرين؛ وفِي إطار ما تسعي إليه الهيئة للعمل لتبسيط الإجراءات.

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    وزارة الاستثمار الرقابة المالية البورصة

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