تراجع البلطي والبوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البلطي جنيهين في سوق العبور خلال تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بأسعار الأمس، ليتراوح بين 33 و37 جنيها، كما تراجع سعر كيلو السمك البوري جنيها واحدا، ليتراوح بين 39 و45 جنيها.

واستقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 55 و65 جنيها، كما استقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و150 جنيها.

وسجل سعر كيلو السبيط والكاليماري خلال تعاملات اليوم بين 90 جنيها و190 جنيها، و سعر كيلو السمك الفليه بين 30 و90 جنيها.