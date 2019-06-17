التخطيط تشارك في البرنامج التدريبي للطيارين الجدد

القاهرة- مصراوي:

شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ممثلة في وحدة التنمية المستدامة بالوزارة في البرنامج التدريبي للطيارين الجدد بالتعاون مع وزارة الطيران المدني.

وقال بيان من الوزارة اليوم الاثنين إن البرنامج استمر على مدار 3 أيام تدريبية مقسمة لتدريب عدد 100 طيار يوميًا بإجمالي تدريب عدد 300 طيار.

وأضاف البيان أن البرنامج التدريبي يأتي في إطار حرص الوزارة على نشر الوعي بالتنمية المستدامة وبرؤية مصر 2030 بين جميع القطاعات وفي الأوساط المختلفة.

ويستهدف البرنامج زيادة وعي المتدربين من الطيارين الجدد بقيمة وأهمية التنمية المستدامة، وذلك في إطار الاهتمام بتدريب وتأهيل العنصر البشري وخاصة الشباب.

وأوضحت هويدا بركات، رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط، أهمية وضرورة ربط برامج التوعية بأهداف الاستراتيجية وبما يتم تقديمه من تدريب لكافة العاملين في المجالات المختلفة، حيث إن وثيقة رؤية 2030 ليست مجرد مجموعة من الأوراق أو المستندات.

وأشارت بركات إلى أن هناك عدة إجراءات نفذتها الدولة لرفع الشفافية والكفاءة المؤسسية، بالإضافة إلى تأهيل الشباب لشغل المناصب القيادية في كل قطاعات الدولة، موضحة أهمية إعداد قادة من الشباب والاستثمار من أجل الأجيال القادمة مع الاهتمام بكل عناصر المجتمع.

وتعقد حاليا وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري مجموعة من اللقاءات والتدريبات وورش العمل في إطار فعاليات الحوار المجتمعي لتحديث استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

يشار إلى أن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري كانت قد أطلقت في أبريل الماضي الحوار المجتمعي لتحديث استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030 وعرض ما تم من تحديثات على وثيقة الرؤية للحوار المجتمعي تفعيلاً لمبدأ المشاركة بين كافة أطراف المجتمع.