شعبة مستخلصي الجمارك ترفع دعوى قضائية لإلغاء تحصيل 100 جنيه للبيان الجمركي

كتبت- شيرين صلاح:

قال ممدوح حافظ، نائب رئيس شعبة ونقيب مستخلصي الجمارك ببورسعيد، أن الشعبة تستعد لرفع دعوى قضائية لإلغاء المنشور الصادر من مصلحة الجمارك بتحصيل مبلغ 100 جنيه عن كل بيان جمركي يقدم من مزاولي مهنة التخليص الجمركي تحت حساب الضريبة على القيمة المضافة.

وكانت مصلحة الجمارك قد أصدرت منشور رقم 32 لسنة 2019 والذي ينص على التنبيه على المنافذ الجمركية بتحصيل مبلغ 100 جنيه عن كل بيان يقدم من مزاولي مهنة التخليص الجمركي تحت حساب الضريبة على القيمة القيمة المضافة.

وأوضح المنشور، أنه يجب موافاة المصلحة ببيان شهري يوضح أسماء وأرقام المستخلصين الجمركيين والمبالغ المحصلة منهم.

وقال حافظ إن "مستخلصي الجمارك من الممكن أن يدفعوا ضرائب عامة مقدمة لكنهم رافضين دفع ضريبة قيمة مضافة مقدمة".

يذكر أن ضريبة القيمة المضافة على المهن الحرة تبلغ 10%، فيما يتم إعفاء الصادر من الضريبة، بحسب المنشور الصادر عن مصلحة الجمارك.

وبحسب أشرف شهات، نائب رئيس شعبة خدمات النقل الدولي بغرفة القاهرة التجارية، أن المنشور لم يوضح كيفية تحصيل هذه الضريبة.

وقال "تتفاوت قيمة فاتورة كل شحنة جمركية عن الأخرى، وقد تكون قيمة الفاتورة ألف جنيه فيكون المستحق عنها 100 جنيه طبقا لضريبة القيمة المضافة، وقد تكون قيمة الفاتورة أقل أو أكبر من 1000 جنيه، فكم سيكون المبلغ المالي المستحق في هذه الحالة"، بحسب شهات.

وتابع شهات، أن مستخلصي البريد الذين تبلغ قيمة فواتير شحنهم بين 200 و300 جنيه، لا يعرفون كيف سيتم معاملتهم.

وقال محمد مصطفى، رئيس وحدة تسعير المعاملات بمصلحة الضرائب، إن هذا المنشور جاء بناء على طلب من اتحاد مستخلصي الجمارك للتيسير على المستخلصين لفحص الشحنات.

وعلق مصطفى على رغبة الشعبة في رفع دعوى قضائية للطعن على المنشور بأن "القرار سيكون أمام القضاء للفصل فيه".