  • عاجل:"إعلام لأول مرة".. التعليم العالي تعلن قائمة الكليات التي تشترط "اختبارات القدرات"

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    تذاكر المترو انتخابات الغرفة التجارية هجمات ناقلات النفط أسعار الليمون الثانوية العامة الطقس أمم أفريقيا 2019 الاحتجاجات في السودان

    ارتفاع المكرونة والكابوريا.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

    11:34 ص الأحد 16 يونيو 2019
    ارتفاع المكرونة والكابوريا.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

    سمك

    كتبت- شيرين صلاح:

    ارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات، في سوق العبور خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بأسعار الأمس، ليتراوح بين 55 و65 جنيها، كما ارتفع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و150 جنيها.

    وزاد سعر كيلو كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 90 جنيها و190 جنيها، بحسب الموقع الرسمي لسوق العبور.

    وانخفض سعر كيلو السمك الفليه البلطي 5 جنيهات، ليتراوح بين 30 و90 جنيها.

    واستقر سعر كيلو السمك البلطي الجملة، بين 33 و39 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك البوري بين 40 و46 جنيها.

    أسعار الأسماك سوق العبور

    الخبر التالى:

    شركة هولندية تعرض الاستحواذ على شركة آراب ديري لمنتجات الآلبان
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان