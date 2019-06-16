ارتفاع المكرونة والكابوريا.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 5 جنيهات، في سوق العبور خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بأسعار الأمس، ليتراوح بين 55 و65 جنيها، كما ارتفع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و150 جنيها.

وزاد سعر كيلو كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 90 جنيها و190 جنيها، بحسب الموقع الرسمي لسوق العبور.

وانخفض سعر كيلو السمك الفليه البلطي 5 جنيهات، ليتراوح بين 30 و90 جنيها.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي الجملة، بين 33 و39 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك البوري بين 40 و46 جنيها.