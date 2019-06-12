تراجع البوري.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر كيلو السمك البوري جنيهين في سوق العبور خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعار الأمس، ليتراوح بين 37 و45 جنيها.

وارتفع سعر كيلو السبيط والكاليماري 10 جنيهات، ليتراوح بين 90 و190 جنيها، بحسب بيانات موقع سوق العبور.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي ليتراوح بين 34 و40 جنيها، كما اسنقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و150 جنيها.

وسجل سعر كيلو السمك الفليه البلطي خلال تعاملات اليوم بين 30 و90 جنيها.