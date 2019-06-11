علاء فاروق: سنعمم "اللاتلامسية" على بطاقات البنك الأهلي.. وجاهزون للتطبيق (حوار)

كتبت- منال المصري:

قال علاء فاروق الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية بالبنك الأهلي المصري، إن جميع ماكينات نقاط البيع "POS" التابعة للبنك لدى التجار، جاهزة لاستخدام البطاقات اللاتلامسية ويجري حاليا تهيئة ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك للتعامل بهذه الخاصية كمرحلة ثانية قريبا.

وأضاف علاء فاروق في حوار مع مصراوي، أن البنك الأهلي سيعمل على تعميم خاصية "اللاتلامسية" على جميع بطاقات البنك، بحيث يحمل الكارت الواحد خاصيتي اللاتلامسية والتلامسية لتتيح للعميل قبول أوسع وأسهل للبطاقة.

وذكر أن البنك سيصدر ثلاثة أنواع من البطاقات اللاتلامسية "الخصم والائتمان والمدفوعة مقدما"، مثلما يحدث مع البطاقات التلامسية الحالية، وبنفس الرسوم المطبقة والتي تختلف من بطاقة إلى أخرى، وشريحة إلى أخرى.

وكان البنك المركزي، أصدر أمس الأول، للبنوك معايير إصدار وقبول المدفوعات الإلكترونية اللاتلامسية في مصر، بهدف دعم وتحفيزاستخدام وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية للتحول إلى اقتصاد مميكن أقل اعتماداً على أوراق النقد وتحقيق الشمول المالي.

ويعرف البنك المركزي، ضمن هذه المعايير التي نشرها على موقعه الإلكتروني، البطاقات اللاتلامسية، بأنها المدفوعات التي تتم بدون تلامس باستخدام البطاقات (الائتمان، والخصم، والمدفوعة مقدما)، أو الأجهزة الذكية أو أي أجهزة يمكن ارتداؤها والتي تتيح للشريحة المدمجة التواصل مع نقاط البيع الإلكترونية من خلال مسافة قريبة لا تتعدى 4 سم لإتمام العملية.

وإلى نص الحوار:

بداية ما الهدف من إصدار البطاقات اللاتلامسية، وما الفرق بينها وبين البطاقات العادية؟

البطاقات اللاتلامسية هي تقنية حديثة تمت إضافتها لبطاقات البنك الأهلي بما يتيح لحامل البطاقة إجراء عملية الشراء فقط بتلامس البطاقة مع ماكينة نقاط البيع "البوينت أوف سيل" المستخدمة في المحلات التجارية دون الحاجة لإعطائها للتاجر وإدخالها في الماكينة.

ويمتلك البنك 15 ألف ماكينة "POS" حتى الآن لدى العديد من الجهات التجارية والخدمية على مستوى الجمهورية.

وتتميز المعاملات التي تتم بتلك الخاصية بسرعة إجراء عملية الشراء وسهولة الاستخدام، حيث يمكن إجراء عملية الشراء دون الحاجة إلى إدخال البطاقة في ماكينة "البوينت أوف سيل".

وسيتم تطبيقها لاحقا على ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك كمرحلة ثانية بعد الانتهاء من التجهيزات اللازمة.

متى سيبدأ البنك في إصدار هذه البطاقات رسميا؟

جاري العمل حاليا على تفعيل الخدمة على بطاقات البنك، وسيتم تفعيل خدمة اللاتلامسية على جميع بطاقات البنك الجديدة التي سيتم إصدارها، وهو ما يتيح للعميل التعامل بكل من الخاصيتين التلامسية واللاتلامسية مما يتيح للعميل قبولا أوسع وأسهل للبطاقة، كما سيتم تفعيلها على البطاقات التي سيتم تجديدها أو بناء على طلب العميل.

ما خطوات حصول العميل على البطاقة اللاتلامسية وما هي أنواعها ؟

سيتم إصدار تلك البطاقات اللاتلامسية للعملاء بنفس الشروط والأحكام الخاصة بإصدار البطاقات التلامسية بالبنك الأهلي الحالية وهي (الخصم المباشر- الائتمانية- المدفوعة مقدما).

كم تبلغ رسوم استخراج البطاقة لأول مرة وتجديدها سنويا؟

في الوقت الحالي رسوم الإصدار والتجديد الخاصة بالبطاقات اللاتلامسية هي نفس المطبقة حاليا على البطاقات التلامسية.

ما هي أنواع البطاقات اللاتلامسية وهل سيتم استخدامها في خدمتي السحب والمشتريات؟

سيتم إصدار البطاقات اللاتلامسية بأنواعها المختلفة (الخصم المباشر- الائتمانية- المدفوعة مقدما)، ويمكن استخدامها في خدمة السحب والمشتريات، لأن البطاقات اللاتلامسية الخاصة بالبنك الأهلي المصري تقبل العمل بخاصيتي التلامسية واللاتلامسية

ما الحد الأقصى اليومي للسحب والمشتريات للبطاقات اللاتلامسية؟

تختلف من نوع بطاقة لأخرى (الخصم المباشر- الائتمانية- المدفوعة مقدما ) ومن شريحة لأخرى (كلاسيك- ذهبية- بلاتينية)، وكذلك من بنك لآخر.

ما الحد الأقصى للحركة الواحدة للبطاقات اللاتلامسية وكم عدد الحركات المسموح بها يوميا؟

فى حالة حركات المشتريات اللاتلامسية يبلغ الحد الأقصى 300 جنيه للحركة الواحدة بدون إدخال الرقم السري، وذلك وفقا لمعايير إصدار وقبول المدفوعات الإلكترونية اللاتلامسية التي أصدرها البنك المركزي مؤخرا.

أما عدد الحركات المسموح بها في اليوم الواحد هو نفس عدد الحركات الخاص بالبطاقات التلامسية، وذلك دون تحديد عدد للحركات التي تتم بدون إدخال رقم سري.

هل البنك يرسل للعميل رسالة نصية على هاتفه قبل إتمام أي عملية بالبطاقات؟

يتم إرسال الرسالة النصية مجانا للعملاء بعد إتمام أي عملية بها اسم التاجر وقيمة الحركة وتاريخها، وذلك حرصا على توفير أعلى معدلات الأمان للعملاء.

هل البطاقات اللاتلامسية تستخدم بالعملة المحلية فقط أم يمكن استخدامها بعملات أخرى؟

يمكن استخدام البطاقة اللاتلامسية داخل وخارج مصر بالعملات المختلفة وفقا للقواعد التي تعمل بها البطاقات التلامسية.

ما هي المدة القصوى لصلاحية البطاقة؟

تختلف مدة صلاحية البطاقة وفقا لنوعها سواء كانت بطاقة خصم مباشر، أو ائتمانية، أو مدفوعة مقدما، حيث تتراوح من 3 إلى 5 سنوات.

هل سيتم استخدام هذه البطاقات في الحوالات؟

يوجد بعض أنواع البطاقات التي تتيح استقبال الحوالات مثل البطاقات مسبقة الدفع.

هل البطاقة متاحة للشركات أم مقصورة على الأفراد فقط؟

ستتم إضافة تلك الخدمات على جميع البطاقات التي يقدمها مصرفنا سواء للأفراد والشركات.

هل البطاقات اللاتلامسية المصدرة من البنك سيكون مطبوع عليها اسم العميل؟

يتم ذلك وفقا لنوع البطاقة كما هو متبع في البطاقات التلامسية، حيث توجد بعض الأنواع التي تصدر بدون طباعة اسم العميل مثل البطاقة المسبقة الدفع.

هل يمكن ربط أنظمة البطاقات اللاتلامسية مع أنظمة البنك الإلكترونية؟

تتمتع البطاقات اللاتلامسية بنفس الخصائص والخدمات المطبقة بالبطاقات التلامسية والتي يمكن ربطها على العديد من أنظمة البنك الإلكترونية مثل: الإنترنت البنكي، ومحفظة الهاتف المحمول.

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