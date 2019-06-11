ارتفاع البطاطس وتراجع الطماطم.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار 7 أصناف من الخضروات بين جنيه و10 جنيهات في سوق العبورخلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بأسعار الأمس.

وتراوح سعر كيلو البطاطس 2.5 و3.5 جنيه، وسعر كيلو البصل بين جنيهين و3.5 جنيه، وسعر كيلو الليمون البلدي 60 و70 جنيها.

وفي المقابل تراجعت أسعار الطماطم والكوسة والخوخ بين 50 قرشا و2.25 جنيه، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفواكه، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و3.75 جنيه، بتراجع 2.25 جنيه.

البطاطس بين 2.5 و4.5 جنيه، بزيادة جنيه.

البصل بين جنيهين و3.75 جنيه، بزيادة 25 قرشا.

الكوسة بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الفاصوليا بين 6 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 و5 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 3 و5 جنيهات.

الملوخية بين 3 و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و4 جنيهات، بزيادة جنيه.

البسلة 14 جنيها، بزيادة جنيه.

القلقاس بين 5 و9 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

الليمون البلدي بين 60 و70جنيها، بزيادة 10 جنيهات.

كانتالوب بين 2 و5 جنيهات.

بطيخ (4 : 6 كيلو) بين 12 و18 جنيها.

خوخ بلدي عريشي بين 3 و6 جنيهات، بتراجع جنيه.