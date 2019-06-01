التنظيم والإدارة يلزم الجهاز الإداري بتعديل جداول الوظائف وفقا لقرار المعايير الجديد

القاهرة- مصراوي:

قال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في بيان له اليوم السبت، إنه ينبغي على وحدات الجهاز الإداري للدولة التي سبق اعتماد جدول وظائفها وفقا لقرار معايير توصيف وتقييم الوظائف أن تعدل جدولها وفقا لقرار المعايير الجديد الصادر برقم 35 لسنة 2019، وذلك بعد إلغاء العمل بالقرار الأول.

وأضاف الجهاز، بحسب وكالة أنياء الشرق الأوسط، أنه ينبغي أن يتضمن الطلب جدول توزيع الوظائف طبقا للهيكل التنظيمي المعتمد والجدول المقترح، وجدول توزيع الوظائف طبقا للمجموعات الوظيفية الرئيسية والنوعيىة المعتمد والجدول المقترح، وبطاقات الوصف الوظيفي المعتمدة والمقترحة.

وأشار المركزي، إلى أن الوحدات التي تتقدم بطلب لدراسة واعتماد مشروع جدول الوظائف وبطاقات الوصف لأول مرة ينبغي عليها إمداد الجهاز بجدول الوظائف المقترح موقعا من السلطة المختصة.

وتضمن القرار تحديد مجموعات الوظائف وشروط وضوابط النقل بينها، من حيث التماثل بين المجموعات ومستوى التأهيل العلمى، ولأول مرة تم استحداث مجموعة وظائف نوعية بمسمى الوظائف الاستشارية عوضا عن وظيفة مستشار المستخدمة حاليا.

كما تضمن وضع العديد من الضوابط لتقييم الوظائف في ضوء العديد من العوامل وأهمها مستوى المعرفة والتأهيل العلمي اللازم لأداء واجبات الوظيفة ومستوى المهارات اللازمة، ومدة الخبرة المطلوبة وطبيعة مهام الوظيفة ومستوى المسئولية، بحسب البيان.