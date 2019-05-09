تعيين وتجديد لـ 3 مساعدين و3 معاونين لوزيرة الاستثمار والتعاون الدولي

كتب- مصطفى عيد:

أصدرت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، قرارا بتعيين لمياء مختار مستشارة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مساعدة للوزيرة لشؤون ترويج الاستثمار، وتعيين شريهان بخيت مسؤولة التعاون مع الأمريكيتين بالوزارة، معاونة للوزيرة، بحسب بيان من وزارة الاستثمار اليوم الخميس.

وعقدت الوزيرة، اجتماعا مع مساعديها ومعاونيها وهم غدير حجازي مساعدة الوزيرة للشؤون العربية، ونشوة موسى مساعدة الوزيرة لشؤون التنمية الإدارية والبشرية والشؤون المالية، وخالد عبد المنعم مصطفى، وعمرو أبو الفتوح، معاوني الوزيرة، والذين صدر قرارات بالتجديد لهم في الفترة الماضية، بالإضافة إلى المساعدة والمعاونة الجديدتين للوزيرة.

وأوضحت الوزيرة، أن هذه القرارات جاءت في إطار توجه الدولة لتمكين وتصعيد الشباب المتميز داخل القطاع الحكومي، والذين لديهم خبرات كبيرة في ملفاتهم تؤهلهم لتولي مناصب قيادية خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى القيادات المتميزة، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تمكين الشباب تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتعمل لمياء مختار، المساعدة الجديدة للوزيرة، في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة منذ 2005، وهي حاصلة على بكالوريوس إعلام القاهرة، وتولت في الهيئة مسؤولية حملات الترويج للاستثمار في وسائل الإعلام الأجنبية.

بينما تعمل المعاونة الجديدة شريهان بخيت، في الوزارة منذ عام 2010، وهي حاصلة على بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية من جامعة القاهرة عام 2006، وحصلت على ماجستير في العلاقات الدولية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 2009.

وعملت شريهان منسقة لوحدة التعاون "جنوب-الجنوب"، ثم باحثة بمكتب الوزير كمسؤول عن العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية، وفقا لبيان الوزارة.

وتعمل غدير حجازي، مساعدة الوزيرة، في الوزارة منذ عام 2005، وهي حاصلة على ماجستير في الإدارة العامة، وبكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية جامعة القاهرة، وتولت عدة مسؤليات خلال فترة عملها فى الوزارة التي تصل إلى نحو 14 عاما.

ومن بين هذه المسؤوليات، بحسب بيان الوزارة، متابعة تنفيذ المشروعات الممولة من عدد من مؤسسات التمويل العربية، والإعداد لاجتماعات اللجان العليا المشتركة، والمجلس التنسيقي المصري السعودي، ومشروعات تنمية سيناء، وتولت منصب مساعدة الوزيرة في أغسطس 2017، ثم تم التجديد لها مؤخرا.

وتعمل نشوة موسى، في الوزارة منذ عام 1984، وهي حاصلة على ماجستير إدارة أعمال عام 2013، وفي يناير 2018 تولت مساعدة للوزيرة لشؤون التنمية البشرية والإدارية والشؤون المالية، وعملت على التطوير الإدارى للوزارة خلال الفترة الماضية، وتم التجديد لها مؤخرا.

ويعمل خالد عبد المنعم، في الوزارة منذ عام 2010، وهو حاصل على بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية قسم اللغة الإنجليزية بجامعة القاهرة، وتولى مسؤول ملفات اللجان المشتركة مع الدول العربية والأفريقية والأوروبية والآسيوية، والمؤسسات المالية العربية، وإزالة الألغام والتنمية المستدامة في منطقة الساحل الشمالي الغربي.

وتولى عبد المنعم في أغسطس 2017 منصب معاون الوزيرة، وتم التجديد له مؤخرا.

ويعمل عمرو أبو الفتوح، في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة منذ عام 2005، وهو حاصل على ماجستير إدارة الأعمال عام 2017، وتولى في مايو 2018 منصب معاون الوزيرة، وعمل على تطوير منظومة الخدمات وخدمة العملاء بقطاع خدمات الاستثمار، وصدر له قرار بالتجديد.