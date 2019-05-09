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    ارتفاع البلطي.. أسعار الأسماك في سوق الجملة اليوم

    11:21 ص الخميس 09 مايو 2019
    ارتفاع البلطي.. أسعار الأسماك في سوق الجملة اليوم

    سمك

    كتبت- شيرين صلاح:

    ارتفع سعر كيلو السمك البلطي، جنيها واحدا، بسوق العبور اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس، ليتراوح بين 35 و39 جنيها.

    واستقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 50 و64 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك البوري ليتراوح بين 47 و53 جنيها.

    وسجل سعر كيبو السمك الفليه البلطي بين 30 و90 جنيها، وسعر كيلو الكابوريا يسن 30 و150 جنيها، وسعر كيلو السيبط والكاليماري بين 90 و190 جنيها.

    السمك البلطي أسعار الأسماك

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