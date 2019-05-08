منافسة ساخنة تنتظر انتخابات غرفة الجيزة.. واستبعاد سكرتير الغرفة الحالي

كتبت- منار الرخ:

من المنتظر أن تشهد انتخابات مجلس إدارة غرفة الجيزة التجارية للدورة الجديدة (2019-2023)، والمقرر عقدها في 15 يونيو المقبل، منافسة ساخنة، أشبه بما حدث في الانتخابات الماضية.

وقالت مصادر لمصراوي إن عدد المرشحين لانتخابات غرفة الجيزة وصل إلى 28 شخصا، مقابل 33 مرشحا في الانتخابات الماضية.

ومن أبرز تلك الأسماء المتنافسة على الانتخابات في هذه الدورة عادل عبد الفتاح ناصر رئيس الغرفة الحالي، وصابر الصباحي، نائب رئيس الغرفة، وأحمد حجازي أمين الصندوق، ومحمد صادق السويدي عضو مجلس الإدارة، وعبد الله غراب عضو مجلس الإدارة، بالإضافة إلى عمر بلبع، ومحمد هداية الحداد، وحسين الرفاعي، ومصطفى عاشور.

وفي المقابل هناك بعض المرشحين الذين يسعون لتشكيل قائمة موحدة للفوز بمقاعد مجلس الإدارة الثمانية ومنهم مي البطران، وأحمد سعد، ويحيي كاسب، وعصام بدر الدين، وسعيد الخباز، وهشام الدجوي، وياسر سمير، وأسامة حسن.

وعلم مصراوي من المصادر، أنه تم استبعاد محمد عبد العزيز محمد إمبابي، سكرتير الغرفة الحالي، من الترشح، لعدم استكمال أوراقه.