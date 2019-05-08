الأسبوع المقبل.. اجتماع بغرفة القليوبية لبحث تشكيل مجلس الإدارة بالتزكية

كتبت- منار الرخ:

من المنتظر أن تجتمع اللجنة المشكلة لتلقي طلبات المرشحين لانتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، خلال الأسبوع المقبل مع المرشحين للتشاور معهم، وإقناع بعضهم بالتنازل ليكون اختيار أعضاء المجلس بالتزكية، وذلك بعد أن أعلنت القائمة النهائية للمرشحين، بحسب بيان من الغرفة اليوم الأربعاء.

ومن المفترض أن يخوض 14 مرشحا انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية للدورة الجديدة (2019-2023) في 15 يونيو المقبل، 8 منهم أعضاء المجلس الحالي.

وتضم قائمة المرشحين للانتخابات من المجلس الحالي محمد عطية إبراهيم الفيومي رئيس الغرفة الحالي، وحمدي حمدي أبوالعنين إسماعيل، نائب أول رئيس الغرفة، وأحمد أحمد عبد العال السقا سكرتير عام الغرفة الحالي، وماهر مغاورى عبد الحليم شعلان أمين الصندوق.

كما تشمل قائمة المرشحين من المجلس الحالي محمد صدقي عبد العليم محمود المغربي، وإبراهيم يوسف عفيفي الخولي، وإبراهيم عبد الصمد إبراهيم خطاب، وحاتم السيد البدوي محمد سلامة، وفقا للبيان.

وتتضمن قائمة المرشحين لانتخابات مجلس إدارة غرفة القليوبية 6 مرشحين جدد، هم أحمد كمال حسن شعلان، وإبراهيم إيهاب السيد عبد الصمد، وأحمد حسن عبد الرازق حسن، وإحسان عبد العليم الغباش، وجمال حسني محمد محمود الحملاوي، ومحمود حسنين حسنين.