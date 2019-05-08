أسعار الذهب ترتفع عالميًا لأعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع

القاهرة- وكالات:

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع، اليوم الأربعاء، مع تراجع الشهية للمخاطرة بفعل تجدد المخاوف بشأن النزاع التجاري الأمريكي الصيني وتداعياته المحتملة على النمو العالمي، مما دفع المستثمرين صوب الأصول الآمنة نسبيًا، بحسب رويترز.

وفي الساعة 0715 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.2% إلى 1287 دولارا للأوقية، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 26 ابريل الماضي عند 1287.94 دولار.

وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2% أيضا إلى 1288.30 دولار للأوقية.

وقال جيفري هالي، كبير محللي السوق لآسيا والمحيط الهادي في أواندا، إن الذهب مدعوم في الوقت الحالي بشراء لتحاشي المخاطرة. لكن، لا يوجد تغيير في قوة الدفع الكامنة، ولا في المعنويات السائدة، والتي تبدو ضعيفة، وفقا للوكالة.

وصعدت الفضة 0.4% في المعاملات الفورية إلى 14.94 دولار للأوقية، في حين تقدم البلاتين 0.3% مسجلا 870.50 دولار.