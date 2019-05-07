البنك التجاري الدولي يطرح بطاقة "CIB ميزة" رسميًا

كتبت منال المصري:

أعلن البنك التجاري الدولي"CIB" اليوم الثلاثاء في بيان صحفي، إطلاق بطاقات «CIB ميزة» برسوم إصدار مُيسرة.

وقال البيان إن إطلاق البطاقة الجديدة يأتي في إطار الجهود التي يبذلها CIB لدعم توجه الحكومة المصرية نحو تعزيز الشمول المالي والتحول نحو مجتمع غير نقدي.

وتعد بطاقات "ميزة" إحدى المُبادرات التي أطلقها المجلس القومي للمدفوعات بهدف تعزيز الشمول المالي ودعم جهود الدولة للتحول إلى مجتمع غير نقدي من خلال إمتلاك منظومة دفع وطنية تتيح للعملاء القيام بالعديد من المُعاملات من خلال آلية تحصيل إلكتروني داخل مصر.

وتُتيح بطاقات« CIB ميزة»، بطاقة «ميزة» مسبقة الدفع (كارتي) وبطاقة «ميزة» مسبقة الدفع للمُرتبات الحكومية، ومجموعة من الخدمات المصرفية تتضمن سحب الأموال من ماكينات الصراف الآلي المحلية وإتمام عمليات الشراء من خلال نقاط البيع الإلكترونية (POS) والشراء عبر الانترنت محليًا، بحسب البيان.

وقال البيان إن المصاريف الإدارية لإصدار وتجديد بطاقة «ميزة» مسبقة الدفع (كارتي) تبلغ 15 جنيهًا، بينما تبلُغ مصاريف إصدار وتجديد بطاقة «ميزة» مُسبقة الدفع للمُرتبات الحكومية 20 جنيهًا.