مصر والبنك الدولي يوقعان اتفاقية لدعم رواد الأعمال بـ200 مليون دولار

كتب- مصطفى عيد:

وقعت مصر والبنك الدولي، اتفاقية لدعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 200 مليون دولار، في ختام زيارة ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولى، لمصر، بحسب بيان من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي اليوم الثلاثاء.

ووقع الاتفاقية كل من سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ومارينا ويس مديرة البنك الدولى في مصر، وذلك بمعبد فيله بأسوان.

وشهدت الوزيرة توقيع الاتفاق التنفيذي للمشروع بين نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومارينا ويس.

وذكرت الوزيرة، أن هذه الإتفاقية ستركز على زيادة حجم الائتمان المتاح للشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز إمكانية حصولها على الائتمان، حيث يهدف مشروع "تحفيز ريادة الأعمال من أجل خلق فرص العمل" إلى إزالة أية عقبات تواجه الشباب والنساء عند بدء النشاط التجاري.

وقالت إن المشروع سيمول أيضا فرص التدريب للشركات الجديدة عبر دورة حياة المشروع لبناء المهارات والقدرات اللازمة، ويهدف هذا المشروع إلى زيادة رأس المال التأسيسي ورأس المال في المراحل الأولى ورأس المال المخاطر المتاح للشركات الناشئة المبتكرة التي تواجه مخاطر أعلى والشركات الصغيرة والمتوسطة حديثة العهد التي تنطوي على إمكانات كبيرة للنمو وخلق فرص العمل.

وأضافت الوزيرة أن المشروع سيستثمر 50 مليون دولار في مؤسسات الوساطة في رأس المال المخاطر التي يديرها القطاع الخاص، كصناديق الاستثمار التمويلية ومسرّعات الأعمال وصناديق رأس المال المخاطر وشركات الاستثمار وذلك بغرض بناء المراحل الأولى لنظام الاستثمار بمصر.

وأشارت الوزيرة إلى أنه سيتم توجيه دعوة لتقديم مقترحات، مع تشجيع المؤسسات العالمية على التقديم، وستُوزع الأموال من خلال عملية اختيار تتسم بالشفافية والتنافسية، والهدف من ذلك هو الاستفادة من القدرات التقنية والمعرفة الفنية للقطاع الخاص في استثمار هذه الأموال.

وأوضحت نيفين جامع أن الاتفاق سيعتمد على نجاح المشروع القائم "تشجيع الابتكار من أجل الشمول المالي" والذي يوفر للشركات الصغيرة والمتوسطة إمكانية الحصول على التمويل، ويعزز إيجاد فرص عمل في القطاع الخاص في جميع أنحاء البلاد.

وقالت إن هذا المشروع خلق حتى اليوم حوالي 300 ألف فرصة عمل، استفاد منها حوالي 70 ألف امرأة و56 ألف شاب، مشيرة إلى أنه بتوقيع هذه الاتفاقية سيصل حجم التعاون بين البنك وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى مليار دولار.

وقالت مارينا ويس المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي: "لقد أظهرت مصر التزامًا قويًا بإصلاح اقتصادها، وبينما بدأت الإصلاحات تؤتي ثمارها، فإن تمكين القطاع الخاص من خلق فرص عمل هو جزء لا يتجزأ من تحقيق نمو مستدام وشامل".

وأضافت: "نحن فخورون بأننا ندعم رواد الأعمال في كل أنحاء مصر، وخاصة النساء والشباب الذين يظلون إمكانات مصر القيمة لكنها الأقل استغلالًا".