  • عاجل:رسمياً.. مصر تتسلم من ألمانيا الغواصة الثالثة "S 43"

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    التحصيل الإلكتروني ليفربول وبرشلونة الطقس التعديلات الدستورية الدوري المصري أمم أفريقيا 2019

    أسعار السمك في سوق العبور خلال أسبوع

    01:54 م الجمعة 03 مايو 2019
    أسعار السمك في سوق العبور خلال أسبوع

    ارشيفية

    القاهرة – مصراوي:

    ارتفع سعر كيلو السمك البلطي الجملة خلال الأسبوع الماضي جنيها ليتراوح اليوم الجمعة بين 35 و38 جنيها بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق، وتراوح سعر كيلو السمك البوري اليوم بين 47 و53 جنيها، بزيادة 4 جنيهات.

    وتراجع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، ليتراوح اليوم بين 55 و65 جنيهًا، وفقًا لأسعار الموقع.

    واستقر سعر كيلو الجمبري خلال تعاملات الأسبوع ليتراوح اليوم الجمعة بين 275 و325 جنيها وفقًا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

    وتراوح سعر كيلو الكابوريا خلال الأسبوع الماضي اليوم بين 30 و 140 جنيها، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 90 و180 جنيهًا.

    واستقر سعر كيلو الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و80 جنيهًا، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

    أسعار السمك السمك سوق العبور السمك المكرونة الجمبري

    الخبر التالى:

    أسعار الذهب في مصر تتراجع خلال أسبوع.. كم وصل سعر الجرام؟
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان