أسعار السمك في سوق العبور خلال أسبوع

القاهرة – مصراوي:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي الجملة خلال الأسبوع الماضي جنيها ليتراوح اليوم الجمعة بين 35 و38 جنيها بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق، وتراوح سعر كيلو السمك البوري اليوم بين 47 و53 جنيها، بزيادة 4 جنيهات.

وتراجع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي، ليتراوح اليوم بين 55 و65 جنيهًا، وفقًا لأسعار الموقع.

واستقر سعر كيلو الجمبري خلال تعاملات الأسبوع ليتراوح اليوم الجمعة بين 275 و325 جنيها وفقًا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وتراوح سعر كيلو الكابوريا خلال الأسبوع الماضي اليوم بين 30 و 140 جنيها، وسعر كيلو السبيط والكاليماري بين 90 و180 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو الفليه البلطي ليتراوح بين 30 و80 جنيهًا، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.