"التنظيم والإدارة" ينتهي من تكويد أكثر من 1.2 مليون مستند إلكترونيا

القاهرة- مصراوي:

قال صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إنه تم الإنتهاء من إنشاء كود إلكتروني لمليون و220 ألف مستند من ملفات الجهاز حتى الآن، وإجراء مسح ضوئي لعدد 766 ألف مستند منها، وذلك في إطار مشروع الذاكرة المؤسسية الذي ينفذه الجهاز.

وأضاف الشيخ أن الجهاز ينفذ المشروع في إطار هدفه لتحويل جميع ملفات الجهاز سواء الأرشيفية أو الحالية إلى نسخ إلكترونية تمهيدا لميكنة العمل وإلغاء التعامل الورقي بشكل نهائي داخل الجهاز.

وأشار إلى أن المشروع يأتي أيضا في إطار استعداد الجهاز للانتقال إلى مقره الجديد بالعاصمة الإدارية، مدعوما بدورة عمل مستندية رقمية بدلا من الورقية، والاستفادة من الإمكانيات التكنولوجية الهائلة بالمقر الجديد، وتأتي كل تلك الجهود في إطار تفعيل قرار رئيس الجمهورية رقم 501 لسنة 2017 الخاص بالتحول الرقمي.

وذكر الشيخ أن المشروع يتم تنفيذه بأيدي وخبرة أبناء الجهاز في جميع مراحله، وذلك بدءا من تصميم البرنامج أو التطبيق الإلكتروني المستخدم، مرورا بدورة المستندات حتى تحولها لمستندات إلكترونية، مشيدا بفريق العمل القائم على المشروع وعملهم في غير أوقات العمل الرسمية، وحرصهم على الدقة والجودة في تنفيذ المهام الموكلة لهم.