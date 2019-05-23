الصوت والضوء تطرح مزايدة لتطوير واستغلال بهو خوفو لمدة عام

كتبت- شيماء حفظي:

قال سامح سعد، رئيس مجلس إدارة شركة الصوت والضوء والتنمية السياحية، إن الشركة ستطرح مزايدة لتطوير الخدمة في كافيتريا ومطعم بهو خوفو بأبو الهول في جلسة عطاءات، الأسبوع المقبل.

وأضاف سعد، لمصراوي، أن "عقد إيجار المطعم والكافيرتيا انتهى، وبالتالي سنطرحها على شركات الإدارة المتخصصة لاختيار مستأجر جديد ليستغلها حتى بداية تنفيذ مشروع التطوير الشامل لمنطقة الصوت والضوء بالأهرامات".

"كنا نطرح الإيجار لمدة 3 شهور بحد أقصى، لكن هذه المرة سيكون استغلاله لمدة عام كامل، بحيث يتمكن المستأجر من تنفيذ تطوير لقائمة الطعام والديكور والتجهيزات" بحسب سعد.

وقد تم تحديد جلسة المزاد يوم الإثنين القادم 27 مايو بمقر الشركة بمنطقة الهرم وسيتم بعدها تحديد جلسة للمقبولين فنيا.

وقال سعد، إن الشركة حريصة على التعاقد مع أفضل شركات المنشآت السياحية لإدارة المطاعم السياحية المتخصصة، لتطوير قوائم الطعام ولتقديم خدمات متميزة للسائحين في المنطقة، بما يساهم بشكل كبير في تدعيم الحركة السياحية.