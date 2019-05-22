استثمارات الأجانب بالأذون تقفز 4.1 مليار دولار في الربع الأول من 2019

كتب- مصطفى عيد:

كشفت بيانات البنك المركزي عن أن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة الحكومية بالعملة المحلية واصلت ارتفاعها للشهر الثالث على التوالي خلال مارس الماضي، لتزيد بنحو 649 مليون دولار، مقارنة بفبراير الماضي.

وبحسب بيانات التقرير الشهري للبنك المركزي عن أبريل، والصادر أمس الثلاثاء، سجلت أرصدة الأجانب في أذون الخزانة نحو 258 مليار جنيه (ما يعادل 14.851 مليار دولار) بنهاية مارس الماضي مقابل 249.7 مليار جنيه (ما يعادل 14.202 مليار دولار) بنهاية فبراير الماضي.

وارتفعت أرصدة استثمارات الأجانب في أذون الخزانة بذلك خلال الربع الأول من 2019 بنحو 4.1 مليار دولار، وذلك بعد أن فقدت نحو 10.8 مليار دولار في آخر 9 أشهر في 2018.

وكانت وزارة المالية أعلنت مؤخرا، أن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المحلية ارتفعت تدريجيا منذ بداية عام 2019، لتصل إلى 16.8 مليار دولار في نهاية الأسبوع الثالث من أبريل الماضي.

وقبل هذا الانتعاش، فقدت مصر نحو 10.8 مليار دولار من استثمارات الأجانب في أذون الخزانة خلال الفترة من بداية أبريل 2018 إلى نهاية ديسمبر الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي، حيث سجلت هذا الاستثمارات في نهاية مارس من العام الماضي 380.3 مليار جنيه (ما يعادل 21.5 مليار دولار).

وتعرضت الأسواق الناشئة لموجة من خروج الأجانب من الاستثمارات في أدوات الدين الحكومية بدءا من أبريل 2018 مع ارتفاع الدولار الأمريكي، والمخاوف المتصاعدة من اقتصادات هذه الأسواق خاصة بعد أزمات تركيا والأرجنتين، ولكن الأزمة تباطئت حدتها في ديسمبر، ثم انعكست إلى تدفقات إيجابية منذ بداية العام الحالي بعدد من هذه الأسواق.