المصرية للاتصالات: إطلاق شركة عقارية "مقترح قيد الدراسة"

كتبت- شيماء حفظي:

قالت شركة المصرية للاتصالات، في بيان للبورصة اليوم الأربعاء، إنها تدرس مقترحًا لإطلاق شركة عقارية بعد تقييم محفظة الأراضي التابعة لها.

وأوضحت الشركة، أنها ستفصح عن أي قرار تتخذه في هذا الشأن مؤكدة أنه "مازال مقترح قيد الدراسة ولم يتم البت فيه".

وبدأت المصرية للاتصالات في تقديم خدمات المحمول في مصر، أكبر بلد عربي من حيث تعداد السكان، في أواخر سبتمبر 2017.

وتمتلك الحكومة 80% من أسهم المصرية للاتصالات.